بريدة 21 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 15 ديسمبر 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بالإمارة اليوم ، الفائزات ببرنامج صوت الشباب ، الذي نظمته مؤسسة الأمير محمد بن سلمان " مسك " ، بحضور وكيل الإمارة الدكتورعبدالرحمن الوزان ، وأمين مجلس الشباب دهش الدهش ، وأمين مجلس الفتيات منال المهنا .وهنأ سموه الفائزات في هذا البرنامج الإثرائي الذي يركز بشكل أساسي على تنمية مهارات الحوار والتفكير النقدي، مثمناً لمؤسسة مسك اهتمامها بمثل هذه البرامج التي تنمي مهارات الشباب والفتيات على مستوى المملكة ، مبدياً تقديره للجهود التي بذلت من قبل مجلسي شباب وفتيات المنطقة وحضورهم المشرّف في هذا البرنامج .من جانبه ، ثمّن أمين مجلس الشباب اهتمام ودعم سمو أمير القصيم ، لأبناء وبنات المنطقة الأمر الذي انعكس على تطوير قدراتهم ومهاراتهم وتنمية أدائهم .// انتهى //13:41ت م0074