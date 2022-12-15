القدس 21 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 15 ديسمبر 2022 م واسهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم منازل ومنشأة تجارية في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.وأفاد منسق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في جنوب الضفة الغربية راتب الجبور بأن قوات الاحتلال قامت بتجريف محطة وقود وسط مدينة الخليل، كما جرفت منزلاً و خيام وبيوت متنقلة شمال المدينة، وذلك بهدف ضم تلك الأراضى للمستوطنات في إطار عملية التوسع الاستيطاني.وفي السياق ذاته، أخطرت قوات الاحتلال بوقف أعمال البناء لستة منازل فلسطينية في بلدة كفر الديك غرب سلفيت.وأكد منسق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مراد اشتيوي في تصريح أن الاحتلال الإسرائيلي أصدر خلال الشهر الجاري عشرات أوامر وقف أعمال البناء وإخطارات بالهدم، بهدف منع الفلسطينيين من التمدد العمراني في قرى وأرياف الضفة الغربية والتي تشكل ٦٠ في المئة من مجمل مساحة الضفة الغربية.// انتهى //14:52ت م0106