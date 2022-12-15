الدوحة 21 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 15 ديسمبر 2022 م واسانخفض المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، 103.46 نقاط، أي ما نسبته 0.93 بالمئة، ليصل إلى 10 آلاف و976.75 نقطة.وتم، خلال جلسة اليوم، تداول 135 مليوناً و900 ألف و754 سهماً، بقيمة 699 مليوناً و674 ألفاً و395.794 ريالاً، نتيجة تنفيذ 17123 صفقة في جميع القطاعات.وارتفعت في الجلسة أسهم 9 شركات، بينما انخفضت أسعار 31 شركة أخرى، فيما حافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.// انتهى //14:52ت م0107