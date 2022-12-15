الخرطوم 21 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 15 ديسمبر 2022 م واسالتقى وزير الدفاع السوداني الفريق الركن ياسين إبراهيم ياسين بمكتبه اليوم، بالملحق العسكري بسفارة اليمن بالخرطوم اللواء ركن دكتور أحمد علي سالم الشعنا.وجرى خلال اللقاء بحث التحضيرات الخاصة بزيارة وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن الداعري للسودان والتي سيجري خلالها مباحثات مع نظيره السوداني الفريق ياسين إبراهيم ياسين تتعلق بالتعاون العسكري بين البلدين ومنها جوانب التأهيل والتدريب وسيحضر وزير الدفاع حفل تخرج عدد من الدورات للمبعوثين اليمنيين في عدد من التخصصات العسكرية في السودان.// انتهى //14:53ت م0108