بريدة 21 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 15 ديسمبر 2022 م واسقلد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بالإمارة اليوم، عبدالله الأسمري أحد مرافقي سموه رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة نقيب، بحضور قائد مجموعة المرافقين لسموه الرائد بدر بن بتلا .وهنأ سموه النقيب الأسمري على الثقة الملكية الكريمة ، متمنيًا له التوفيق والنجاح .فيما عبر النقيب الأسمري عن شكره للقيادة الرشيدة على الثقة الغالية التي ستكون - بمشيئة الله - حافزاً له لبذل المزيد من الجهد .// انتهى //15:03ت م0111