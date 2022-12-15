الرياض 21 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 15 ديسمبر 2022 م واسوقعت وزارة النقل والخدمات اللوجستية 62 عقدًا من (عقود الأداء) لتنفيذ مشاريع الصيانة على الطرق التابعة للوزارة بجميع مناطق المملكة مع عدد من شركات القطاع الخاص، بهدف رفع كفاءة اداء شبكة الطرق وتعزيز معدلات الجودة ومستويات السلامة، برعاية معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وعدد من أصحاب المعالي والمسؤولين.وأوضح الجاسر أن توقيع عقود الأداء يمثل مرحلة من التحول والانتقال من المنهجية التقليدية للتشغيل والصيانة لشبكة الطرق التي تعتمد الدفع مقابل الكميات إلى منهجية إدارة الأصول التي تعتمد قياس مؤشرات الأداء وتلبية احتياجات مستخدمي الطرق وكفاءة وفعالية إدارة الاصول عبر مؤشرات أداء تقيس مخرجات عناصر أساسية تتضمن الجودة، والسلامة، ودرجة رضا المستخدم عبر تقييم ومتابعة وقياس أداء المقاولين، من خلال تعزيز برامج الحوكمة في القطاع وتكريس الشفافية وتحقيق كفاءة الإنفاق ورفع مؤشر جودة الأداء والخدمات وتنفيذ المشاريع بأستخدام أحدث التقنيات العالمية المتخصصة، وصولاً لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ووفق رؤية المملكة 2030.وبين أن توقيع عقود الأداء يدشن مرحلة جديدة تواكب زيادة الحركة الداخلية ومواكبة حركة المشاريع الكبرى والنهضة الشاملة التي تشهدها المملكة في ظل القيادة الرشيدة، مفيداً أن الانتقال إلى هذه المنهجية في إدارة الأصول يؤكد عزم الوزارة على مواصلة رحلة النجاح والتميز والصعود بقطاعاتنا الرائدة في صدارة المؤشرات العالمية ورفع كفاءة الاداء، لتكون بلادنا مركزًا عالميا للنقل والتجارة والاقتصاد في الشرق الأوسط والعالم.وقال :" إن وزارة النقل والخدمات اللوجستية؛ كأول جهة حكومية توقع عقود الأداء لصيانة الطرق التابعة للوزارة ستواصل توسيع الشراكة مع القطاع الخاص، وتعزيز معدلات الجودة على الطرق الرئيسة، وتطبيق أعلى مواصفات الأمن والسلامة؛ حيث أسهمت أعمال السلامة والصيانة لهذا العام عن انخفاض الوفيات على الطرق بمانسبته 12.5 حالة لكل 100 الف شخص، متجاوزة بذلك النسب المستهدفات للعام 2022.وأفاد أن كفاءة الأداء التنفيذي أسهم في ارتفاع معدل انضباط تنفيذ الوزارة لمشاريعها من 40% في عام 2017 إلى ما نسبته 93% في 2022، مقدماً شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على دعمهم الكبير لمشاريع وبرامج منظومة النقل والخدمات اللوجستية، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ لهذه البلاد قادتها وأن يديم عليها نعمة الاستقرار.// انتهى //15:03ت م0112