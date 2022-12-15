حائل 21 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 15 ديسمبر 2022 م واسنفّذت أمانة منطقة حائل خلال شهري 10 - 11 / 2022 أكثر من 4500 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع والمباني، وذلك بهدف معالجة البلاغات لتحقيق رضا المستفيدين.وأوضح المشرف العام على الإعلام والتواصل المؤسسي المهندس سعود بن فهد آل علي, أنّ الجولات الرقابية تعمل على رفع مستوى الامتثال لدى المنشآت الغذائية والتجارية والصناعية والتأكد مـن جودة الخدمة المقدمة وتطبيق كافة الاشتراطات، مشيراً إلى أنّ الجولات شملت 3387 جولة رقابية على المباني، و379 جولة على الأسواق والمراكز التجارية، بالإضافة إلى 767 جولة صحية عامة.وأكّد آل علي استمرار تكثيف الجولات الرقابية على جميع المنشآت التي تعني بالصحة العامة على مدار الساعة وتطبيق العقوبات من إغلاق وفرض غرامات مالية للأنشطة المخالفة، داعياً الجميع إلى الإبلاغ عند وجود أي ملاحظات عبر منصة بلاغات بلدي 940 .// انتهى //15:04ت م0113