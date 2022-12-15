الرباط 21 جمادى الاولى 1444 هـ الموافق 15 ديسمبر 2022 م واسأصدرت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) كتابا بعنوان: "الحلية النبوية"، والذي يرصد مظاهر فن الخط والزخرفة بمؤلفات المبدعين المغاربة في علم الشمائل، ويتضمن خمسين لوحة فنية مزخرفة لمجموعة من الخطاطين والمزخرفين من خريجي مدرسة الصهريج في مدينة فاس المغربية، وأكاديمية الفنون التقليدية في مدينة الدار البيضاء بالمملكة المغربية.وتضمنت مقدمة الكتاب كلمة للمدير العام للإيسيسكو الدكتور سالم بن محمد المالك الذي وجه خالص الشكر والامتنان إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس على رعايته لاحتفالية الرباط عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي، الذي يأتي إصدار هذا الكتاب ضمن أنشطتها.ويأتي هذا الإصدار في 125 صفحة، تتصدره نبذة حول أهم كتب الشمائل لدى المغاربة، والتي هي أحد مصادر فنون الخط والزخرفة، ومن أبرزها كتاب: "ذخيرة المحتاج في الصلاة على صاحب اللواء والتاج"، لمؤلفه الشيخ محمد المُعطَى بن صالح الشرقي، وكتاب: "دلائل الخيرات" لمؤلفه الشيخ محمد بن سليمان الجزولي، إضافة إلى قصيدة البردة والهمزية للإمام شرف الدين البوصيري.// انتهى //15:11ت م0115