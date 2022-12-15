الرياض 21 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 15 ديسمبر 2022 م واسوقعت الشركة السعودية للكهرباء مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" مشروعاً بحثياً لاحتجاز الكربون بتقنية التبريد العميق في محطة توليد رابغ، بالإضافة إلى أكاسيد الكبريت والنيتروجين.تهدف الاتفاقية إلى احتجاز 1 طن/يوم من الكربون السائل في محطة توليد رابغ ، كما تندرج ضمن جهود الأبحاث والتطوير بالشركة، بالتوافق مع توجهات وزارة الطاقة في المملكة نحو قضايا التغير المناخي ورسم خارطة الطريق لخفض الانبعاثات الكربونية والوصول للحياد الصفري والإسهام في برنامج الاقتصاد الدائري للكربون بالمملكة.ومثّل "السعودية للكهرباء" في توقيع الاتفاقية المهندس خالد بن سالم الغامدي نائب الرئيس التنفيذي لنشاط الخدمات الفنية، مع البروفيسور توني تشان رئيس كاوست.// انتهى //15:11ت م0116