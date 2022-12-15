بريدة 21 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 15 ديسمبر 2022 م واسأطلق فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم ( إدارة البيئة) اليوم, حملة استزراع لطريق بريدة الربيعية والتي تأتي ضمن المرحلة العاشرة من حملة سمو أمير القصيم أرض القصيم خضراء عبر استزراع 10 آلاف شجرة، بحضور مدير الفرع المهندس عبدالعزيز الرجيعي.واطلع الجميع على خطة استزراع عدد من المواقع بالشراكة مع عدد من القطاعات الحكومية والأهلية بمنطقة القصيم لعدد من الأشجار البرية في هذه المرحلة من الحملة، التي تأتي تحقيقاً لمستهدفات ومبادرة الوزارة لنجعلها خضراء ومبادرة السعودية الخضراء، التي أطلقها سمو ولي العهد حفظه الله من خلال التوسع ونشر مفهوم التشجير بين جميع فئات المجتمع.// انتهى //15:13ت م0117