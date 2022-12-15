الرياض 21 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 15 ديسمبر 2022 م واسعقدت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية السنغالية في مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أيمن بن صالح فاضل, اجتماعًا في مقر المجلس بالرياض، مع سفير جمهورية السنغال لدى المملكة مامادو مامودو سال.وأكد رئيس اللجنة خلال الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء المجلس أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السعودية السنغالية أهمية تعزيز وتطوير العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية السنغال في شتى المجالات، لاسيما البرلمانية منها بين مجلسي الشورى والبرلمان السنغالي بما يعزز التعاون الثنائي بينهما.وثمن السفير السنغالي خلال لقائه أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية في مجلس الشورى الأدوار والجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية في المنطقة والعالم، والأدوار المحورية التي تسهم في حفظ الأمن والسلام والازدهار لشعوب العالم كافة.وجرى خلال الاجتماع بحث عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين المملكة العربية السعودية وجمهورية السنغال في مختلف المجالات، للإسهام في تحقيق مصالح البلدين المشتركة، لا سيما ما يتعلق في الجانب البرلماني منها.يذكر أن لجان الصداقة البرلمانية المشتركة في مجلس الشورى تعمل على تعزيز روابط الصداقة والتواصل بين المجلس والمجالس التشريعية والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة؛ بما يعزز علاقات المملكة على المستوى الخارجي.// انتهى //15:14ت م0118