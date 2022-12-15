الرياض 20 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 14 ديسمبر 2022 م واسوقعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مذكرة تفاهم مع الباذل عبد الرؤوف بن عبد الله المطرود ، حيث وقع المذكرة من جانب الوزارة معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع التنمية الاجتماعية الأستاذ ماجد بن عبدالرحيم الغانمي.وتهدف المذكرة إلى تعزيز العمل التنموي المستدام وتقديم المساهمات الفاعلة في المجتمع من خلال تأسيس وتشغيل (المشروع التنموي لجامعة الشرقية للعلوم والتكنولوجيا بالمنطقة الشرقية) وإدراجه ضمن برنامج "سخاء" الذي يعد أحد برامج الوزارة الداعمة للمشاريع التنموية المستدامة لخدمة الأفراد والمجتمع، ويقدم حزمة من البرامج والمحفزات للمشاريع التنموية الناشئة، ويتيح البرنامج الفرصة للعمل التنموي للأفراد والمؤسسات، إضافة إلى تقديم مساهمات فاعلة ذات أثر في التنمية المستدامة وفقًا لرؤية المملكة 2030.يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى من خلال عقدها لهذه الاتفاقيات إلى الوصول لأعلى مستويات التعاون مع كافة الجهات والمؤسسات والأفراد في مختلف القطاعات لتحقيق مستهدفاتها التنموية.// انتهى //15:17ت م0119