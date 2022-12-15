عمّان 21 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 15 ديسمبر 2022 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع الكسوة الشتوية على اللاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر الأكثر احتياجًا من المجتمع المستضيف في الأردن، وذلك ضمن مشروع كنف 2022م الذي ينفذه المركز بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.ووزع المركز اليوم في محافظة عمّان 130 قسيمة شرائية تُمكّن المستفيد من شراء الكسوة الشتوية بحسب اختياره من المتاجر المعتمدة، حيث استفاد منها 23.529 أسرة من الأسر اللاجئة السورية والفلسطينية وكذلك الأسر الأردنية ذات الاحتياج.ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للاجئين والفئات الأكثر احتياجًا في الأردن.// انتهى //15:37ت م0126