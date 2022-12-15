سقطرى 21 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 15 ديسمبر 2022 م واسدشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس المخيم الطبي للعمليات الجراحية المختلفة بمحافظة أرخبيل سقطرى، المنفذ خلال الفترة من 12 حتى 18 ديسمبر 2022م.ويستهدف المخيم معاينة أكثر من 4000 حالة من الجنسين، إضافة إلى تنفيذ نحو 300 عملية لإزالة المياه البيضاء، مع زراعة عدسات للمحتاجين، كما سيقوم المخيم بإجراء 100 عملية متنوعة لأمراض العيون منها الجلوكوما والقناة الدمعية وعمليات عيون الأطفال.وثمن وكيل محافظ سقطرى العميد الركن صالح علي السقطري الدعم السعودي السخي المقدم للمشاريع التنموية والإنسانية لتخفيف المعاناة عن الأهالي في المحافظة، مؤكداً أهمية دور مركز الملك سلمان للإغاثة الإنساني تجاه أبناء الجزيرة وكل الشعب اليمني، عبر تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية التي تعود بالفائدة على الإنسان اليمني.واستعرض وكيل المحافظة أهمية المخيم الطبي في ظل عدم وجود مستشفيات وعيادات متخصصة بالمحافظة، ما يتطلب السفر خارج المحافظة ويكلف المرضى خسائر مادية كبيرة.ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر المركز للدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف دول العالم.// انتهى //15:37ت م0127