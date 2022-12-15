الرياض 21 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 15 ديسمبر 2022 م واسأقامت جمعية صوت متلازمة داون , اليوم , فعالية "هيا نمشي معاً 2022" للسنة الثانية على التوالي في ملاعب مدارس المملكة، بمشاركة عدد من مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة.وتضمنت الفعالية عدداً من النشاطات الرياضية لمختلف الفئات العمرية، ومستخدمي الكراسي المتحركة وأطفال التدخل المبكر، وغيرهم.وقالت المديرة التنفيذية للجمعية زينة زيدان " إن فعالية هيا نمشي معاً ٢٠٢٢ تهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال إظهار مهاراتهم وقدراتهم الرياضية، وتفاعل مختلف أفراد المجتمع مع هذا النوع من الأنشطة التي تعكس تبنيهم أسلوب حياة نشط ودمجهم بالمجتمع الرياضي" ، مؤكدة أنها تأتي تحقيقًا لمبادرات برنامج جودة الحياة، ولمستهدفات رؤية المملكة 2030، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الأنشطة الرياضية لذوي الإعاقة .وكرمت الجمعية في ختام فعاليتها أكثر من 85 مشاركاً من ذوي الإعاقة، و ١٠٧ من المتطوعين.//انتهى//15:41ت م0128