أبوجا 21 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 15 ديسمبر 2022 م واسقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول بتوزيع 1.432 سلة غذائية للنازحين في مخيم أشيري بمدينة مايدوجوري بجمهورية نيجيريا الاتحادية، استفاد منها 8.592 فردًا.ويأتي ذلك في إطار المساعدات المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لدعم النازحين في شمال شرق نيجيريا للعام 2022م.// انتهى //15:52ت م0131