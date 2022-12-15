حضرموت 21 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 15 ديسمبر 2022 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ المخيم الطبي التطوعي لجراحة المخ والأعصاب بهيئة مستشفى ابن سينا المركزي التعليمي بمدينة المكلا في محافظة حضرموت، الذي يقام خلال الفترة من 11 حتى 17 من ديسمبر 2022م.وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بدء الحملة بتقديم 87 استشارة طبية بعيادة جراحة المخ والأعصاب، فضلاً عن إجراء 21 عملية جراحية متخصصة تكللت بالنجاح التام ولله الحمد.وتأتي هذه الحملة في إطار الدعم السعودي المقدم للمرضى من ذوي الدخل المحدود في اليمن لإجراء العمليات الجراحية المتخصصة لهم بهدف تخفيف معاناتهم.// انتهى //15:53ت م0132