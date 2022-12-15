تبوك 21 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 15 ديسمبر 2022 م واسبحث مدير الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك المهندس علي بن مرزوق البلوي أمس ، مع مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالإنابة بالمنطقة الدكتور أنور بن محمد السالمي، سبل التعاون والتكامل البيئي بين الجهتين.وناقش اللقاء عدة محاور تخص الجانب البيئي والزراعي، والشراكات المجتمعية التي تخدم الجانبين، بالإضافة إلى فتح فرص الشراكات ونشر الثقافة البيئية والزراعية في المؤسسة، والحرص على تعزيز جانب الشراكة المهنية بما يحقق تطلعات القيادة الحكيمة - أيدها الله-.// انتهى //16:05ت م0135