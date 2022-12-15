إسلام آباد 21 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 15 ديسمبر 2022 م واسالتقى رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير اليوم قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل إيريك كوريلا، الذي يزور باكستان حالياً.وبحث الجانبان خلال اللقاء الذي جرى بمقر القيادة العامة للجيش في مدينة راولبندي الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والوضع الأمني الإقليمي والتعاون الدفاعي والأمني والعسكري.// انتهى //16:29ت م0137