سياسي / رئيس أركان الجيش الباكستاني يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية
الخميس 1444/5/21 هـ الموافق 2022/12/15 م واس
إسلام آباد 21 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 15 ديسمبر 2022 م واس
التقى رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير اليوم قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل إيريك كوريلا، الذي يزور باكستان حالياً.
وبحث الجانبان خلال اللقاء الذي جرى بمقر القيادة العامة للجيش في مدينة راولبندي الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والوضع الأمني الإقليمي والتعاون الدفاعي والأمني والعسكري.
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16:29ت م
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