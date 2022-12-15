القاهرة 21 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 15 ديسمبر 2022 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 11.2 مليار جنيه ليصل إلى 973.5 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 3.7 مليارات جنيه.وأنهى مؤشر البورصة الرئيس "إيجي إكس 30" تعاملاته على تراجع نسبته 1.54% ليبلغ مستوى 15141.55 نقطة، كما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.65% مسجلاً 2864.04 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا نحو 0.78% لينهي التعاملات عند مستوى 4214.35 نقطة.// انتهى //16:29ت م0138