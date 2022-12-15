إسلام آباد 21 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 15 ديسمبر 2022 م واسالتقى رئيس طاجيكستان إمام علي رحمن الذي يزور باكستان اليوم في إسلام آباد وزير الدفاع خواجة محمد آصف.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في المجالات الدفاعية والعسكرية والأمنية.وقال وزير الدفاع الباكستاني إن بلاده تعد طاجيكستان بلد صديق، ويواجهان تحديات وتهديدات أمنية مماثلة، بما في ذلك الإرهاب وتهريب المخدرات عبر الحدود.وأضاف أن باكستان تؤمن في الحل السلمي لجميع القضايا، وتقدر جهود طاجيكستان في تعزيز السلام بالمنطقة.// انتهى //16:37ت م0140