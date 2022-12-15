الرياض 21 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 15 ديسمبر 2022 م واسوقعت هيئة تطوير بوابة الدرعية مذكرة تفاهم واتفاقية شراء للوحدات السكنية مع البنك السعودي البريطاني "ساب"؛ بهدف تعزيز التعاون في المجالات المشتركة كافة، التي تخدم مختلف القطاعات المتعلقة بمجال الخدمات المصرفية الشاملة للشركات والأفراد، انطلاقًا من رغبة الطرفين في توسيع مجالات التعاون فيما بينهما بما يخدم ويحقق أهدافهما الإستراتيجية.ووقع مذكرة التفاهم الرئيس التنفيذي لمجموعة هيئة تطوير بوابة الدرعية جيري إنزيريلو، والرئيس التنفيذي للبنك السعودي البريطاني "ساب" توني كريبس.ومن جانبه أكد إنزيريلو أهمية التعاون بين الطرفين في تقديم منتجات التجارة الإلكترونية للهيئة، والتي توفر أداة فعالة لزيادة الكفاءة الإدارية، واستمرارية حسن وكفاءة التحديات الإدارية، مشيراً إلى أن الهيئة تتطلع للتعاون مع البنك لدعم عملياتها من خلال الاعتمادات والتحصيلات المستندية للتصدير والاستيراد، وخطابات الضمان البنكية، وخطابات الضمان الملاحية، وتقديم حلول منتجات إدارة النقد والتحصيل والمدفوعات من خلال المجموعة المصرفية للشركات، كما سيقدم البنك الاستشارات في مجال التطوير للفرص الاستثمارية المتاحة من الهيئة، وكذلك تقديم خدمات مصرفية شاملة بأسعار منافسة للهيئة ومنسوبيها، وتدريب موظفي الهيئة من خلال إقامة دورات مالية ودورات للمهارات الأساسية.ومن جهته أعرب كريبس عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم، التي تتضمن بحث وإمكانية توفير منتجات إدارة النقد والاستثمار تتناسب مع التدفقات النقدية لكل مشروع، إلى جانب تقديم مجموعة من الحلول المصرفية الشاملة للشركات والأفراد، موضحاً أن البنك والهيئة سيناقشان تقديم منتج إدارة حساب الضمان "البيع على الخارطة" بحيث يتضمن لوحة تحكم متطورة، ونظام تقارير متقدم يُمكِن الهيئة من الحصول على رؤية واضحة للمشاريع الخاصة بها، والتعاون في تقديم الاستشارات في مجال دراسات الجدوى، وتقديم الاستشارات في مجال التمويل الهيكلي، وتمويل المشاريع، وترتيب وإدارة تمويل مشترك مع مؤسسات مالية أخرى.// انتهى //16:58ت م0141