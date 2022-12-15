عرعر 21 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 15 ديسمبر 2022 م واسافتتحت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية ممثلة بالمختبر الإقليمي بمدينة عرعر قسم الدرن أو ما يعرف بـ" السل ".وأوضحت أن وجود مثل هذا القسم سوف يسهم في سرعة ظهور النتائج للمصابين، وسرعة التقصي الوبائي للحالات المخالطة للمصابين.وأشارت إلى أن التجارب الأولية للقسم أظهرت تطابق جميع النتائج مع المختبر الوطني بنسبة 100%.// انتهى //16:58ت م0142