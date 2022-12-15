المدينة المنورة 21 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 15 ديسمبر 2022 م واساستقبل مدير عام فرع وزارة الخارجية بمنطقة المدينة المنورة، محمود بن محمد النعمان، اليوم، القنصل العام البريطاني بجدة سيسيل البليدي.وجرى خلال الاستقبال، استعراض أوجه التعاون الثنائي القنصلي بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين والشعبين الصديقين.// انتهى //16:58ت م0143