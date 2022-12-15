الباحة 21 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 15 ديسمبر 2022 م واسأقامت إمارة منطقة الباحة , اليوم حفلها الأول لاستقبال الدفعة الأولى من برنامج تمهير , تنفيذاً لتوجيه سمو أمير المنطقة , الذي يُقام ضمن مبادرات إدارة تطوير الموارد البشرية بإمارة المنطقة للمشاركة في دعم برنامج “تمهير” الذي يقدمه صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، لإكساب المنتسبين للبرنامج المهارات الإدارية المختلفة وتحقيق مستقبل واعد لهم .وأكد وكيل إمارة المنطقة عبدالمنعم خلال الحفل حرص سمو أمير الباحة على استمرار تطوير جميع الإدارات الداخلية والخارجية بالإمارة، ودعم المبادرات التي تحقق سرعة الإنجاز وترفع من مؤشرات الأداء وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 .من جانبه ثمّن مدير فرع صندوق تنمية الموارد البشرية بمنطقة الباحة عبدالخالق بن جماح أبو القرون، لسمو أمير المنطقة اهتمامه وتوجيهاته لدعم برامج صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” حرصاً على تقديم أفضل الخدمات لأبناء وبنات وطننا للاستفادة من عطائهم وتنمية مهاراتهم .وفي ختام الحفل تم تكريم فريق تطوير إدارة الموارد البشرية والذين عملوا على تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج تمهير داخل إمارة المنطقة .// انتهى //16:58ت م0144