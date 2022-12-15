الباحة 21 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 15 ديسمبر 2022 م واسوقعت وزارة البيئة والمياه والزراعة عدة اتفاقيات مع عدد من المزارعين بمنطقة الباحة، تهدف إلى تعزيز وتنمية قدرات المزارعين على إنتاج تقاوي عالية الجودة من الأصناف المحلية ذات الميز النسبية بمنطقة الباحة، وذلك بمقر فرع الوزارة بمنطقة الباحة.وأوضح مدير الفرع المهندس فهد الزهراني بأن الوزارة وضعت العديد من الإستراتيجيات التي تعمل من خلالها لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجال الأمن الغذائي، ومن تلك الإستراتيجيات انتخاب وإكثار المحاصيل ذات الميز النسبية والجودة العالية، والتي يمكن من خلالها زيادة الإنتاج ورفع جودة المنتج ، ولما تتمتع به منطقة الباحة من تنوع في التضاريس والمناخ، ما جعلها تمتلك المقومات الأساسية للزراعة من خصوبة في التربة وتوفر المياه، مما يسهم في تطوير القطاع الزراعي وإيجاد فرص لإنتاج العديد من المحاصيل المحلية الواعدة.// انتهى //17:00ت م0145