الخرطوم 21 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 15 ديسمبر 2022 م واسالتقى رئيس حزب الإمة الإصلاح والتجديد رئيس تحالف ميثاق التراضي الوطني بالسودان مبارك الفاضل المهدي بمكتبه اليوم، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالسودان إيدان أوهارا، ونائبه دانيال ويز.وبحث اللقاء الموقف الأوروبي حول الأزمة السياسية في السودان وجهود الحل.وقال المهدي إنه أخطر سفير الاتحاد الأوروبي بأهمية إبعاد الصراع السياسي والأحزاب عن السلطة الانتقالية وإجراء الانتخابات، مشيراً إلى أنّ نجاح الاتّفاق الإطاري مرهون بإطلاق الحوار وإعلانه للفضاء السياسي، حتى يتّسع لتشمل القوى غير الموقعة على الاتّفاق لتحقيق إجماع وطني عريض.وفي الخامس من ديسمبر الجاري، وقّع المكوّن العسكري والمجلس المركزي للحرية والتغيير وقوى متحالفة معه، اتّفاقًا إطاريًا، تمهيدًا لتسليم السلطة للمدنيين.// انتهى //17:00ت م0146