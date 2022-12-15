جدة 21 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 15 ديسمبر 2022 م واساستقبل الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه بمقر الأمانة العامة اليوم, وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فلاديمير فورونكوف.وبحث الجانبان أوجه التعاون بين المنظمة ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب, وآفاق تعزيزه ضمن إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين خلال العام 2018, إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول التحديات الأمنية التي تواجه العديد من الدول الأعضاء في المنظمة، وقضايا تمويل الإرهاب والأمن السيبراني.كما شدد الجانبان على الحاجة إلى ضرورة تعزيز التعاون الدولي في هذا الشأن.// انتهى //17:13ت م0148