الرياض 21 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 15 ديسمبر 2022 م واسانطلقت اليوم أول أشواط منافسات سباقات الهجيج بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، والذي يقام تحت شعار "همة طويق" بالصياهد الجنوبية.وشهد الشوط الذي ينطلق على مسافة 18 كم منافسة 10 مشاركين في فئة الشعل والصفر والحبش، يتأهل منهم 5 مشاركين لمراحل المنافسات الإقصائية.وتضمّنت شروط مسابقة الهجيج في أشواطها الـ9 الاعتماد على جمع أكثر نقاط من خلال الإبل الفائزة لكل مشارك، حيث يُسمح لكل مالك بالمشاركة بعدد 15 ناقة في مرحلتها الأولى، ويتأهل من كل مجموعة 15 مشاركًا من الحاصلين على أعلى عدد من النقاط.وتشكّل مسابقة الهجيج في المهرجان نقلة نوعية على المستوى الاقتصادي في قطاع الإبل، وكذلك من ناحية الاهتمام بسلالاتها، بل صعد بأسعارها إلى قرابة النصف مليون ريال، ولم يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل أصبح هناك اهتمام بسلالات الإبل المتميزة بالسباق وشراء فحولها وإنتاجها، وسط إقبال كبير من كبار ملاك الإبل.// انتهى //17:13ت م0149