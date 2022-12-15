عام / سفير فنزويلا لدى المملكة يزور مهرجان الإبل ويشاهد منافسات شوط البداوة لون الشقح
الخميس 1444/5/21 هـ الموافق 2022/12/15 م واس
الرياض 21 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 15 ديسمبر 2022 م واس
زار سفير جمهورية فنزويلا لدى المملكة دايفيد بيلاسكيس كارابايو مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة التي تقام تحت شعار "همة طويق".
وتجول السفير في الأجنحة المشاركة بالمهرجان، واستمع لشرح عنها، ووقف على معرض متحف الأسلحة، وشاهد عرض التحكيم النهائي في منافسات فئة البداوة لون الشقح، معرباً عن سعادته بما شاهده من مستوى تنظيمي احترافي، ومنافسات رائعة من قبل الملاك، مقدماً شكره للقائمين على المهرجان لما بذلوه من جهد كبير للحفاظ على هذا الموروث الثقافي.
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17:18ت م
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