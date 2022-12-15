الرياض 21 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 15 ديسمبر 2022 م واسزار سفير جمهورية فنزويلا لدى المملكة دايفيد بيلاسكيس كارابايو مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة التي تقام تحت شعار "همة طويق".وتجول السفير في الأجنحة المشاركة بالمهرجان، واستمع لشرح عنها، ووقف على معرض متحف الأسلحة، وشاهد عرض التحكيم النهائي في منافسات فئة البداوة لون الشقح، معرباً عن سعادته بما شاهده من مستوى تنظيمي احترافي، ومنافسات رائعة من قبل الملاك، مقدماً شكره للقائمين على المهرجان لما بذلوه من جهد كبير للحفاظ على هذا الموروث الثقافي.// انتهى //17:18ت م0150