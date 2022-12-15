الخرطوم 21 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 15 ديسمبر 2022 م واسعقدت اللجنة السودانية للتعامل مع الأمم المتحدة برئاسة عضو مجلس السيادة الفريق مهندس بحري إبراهيم جابر اجتماعا اليوم، بالقصر الجمهوري.وأوضح وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية دكتور جراهام عبد القادر، في تصريح صحفي، أن اللجنة اطمأنت على قيام الأمم المتحدة بإزالة الذخائر المتفجرة في النيل الأزرق وجنوب كردفان ودارفور في مساحة 101636 مترا مربعا، لافتاً إلى أن بعثة يونيتامس قد ركزت على المحور السياسي أكثر من أي محور آخر.وأضاف أن اللجنة تطرقت إلى مصفوفة بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية بالسودان "يونيتامس" ومسارات تنفيذها بجانب زيارة وفد خبراء القرار 1591، فضلاً عن مناقشة مجلس الأمن لتقرير بعثة "يونيتامس".// انتهى //17:30ت م0151