مكة المكرمة 21 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 15 ديسمبر 2022 م واسوقعت شركة كدانة للتنمية والتطوير في مقر الشركة بمشعر منى اليوم , مذكرة تفاهم مع المركز الوطني للأرصاد، تهدف إلى التعاون وتبادل الإمكانات العلمية والفنية بين الجهتين في عدة مجالات منها: مجال الأرصاد والمجالات البحثية والتدريبية والتقنية والدراسات الفنية، لخدمة المشاعر المقدسة.ونصت الاتفاقية على عقد ورش عمل مشتركة بين الطرفين لبحث أوجه التعاون المشتركة، وتقديم النشرات الجوية للمشاعر المقدسة من قبل المركز الوطني للأرصاد كشريك إستراتيجي لأخبار الطقس، وعرضها على الموقع الإلكتروني الخاص بشركة كدانة وحساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، وعقد الاجتماعات الثنائية بين الطرفين لمناقشة الطلبات والمعلومات والدراسات الأرصادية.كما تضمنت تعزيز أواصر التعاون في المجالات البحثية والتدريبية والتقنية والدراسات الفنية في مجالات الأرصاد، وتدريب موظفي شركة كدانة على كيفية الاستفادة من المعلومات الأرصادية، ومشاركة الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي تسببت فيها حالات الطقس.وفي المجالات الإعلامية والتطوعية، نصت الاتفاقية على تفعيل الأنشطة التطوعية المشتركة وتبادل النشرات والمطبوعات والتقارير والدعوات، للمشاركة في المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية وورش العمل والمعارض، وإتاحة الأخبار والإعلانات والاجتماعات والمناسبات وإعلانات الوظائف الشاغرة والفرص التطوعية.// انتهى //17:44ت م0153