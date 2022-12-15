واشنطن 21 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 15 ديسمبر 2022 م واسالتقت نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان اليوم في واشنطن رئيس وزراء موريشيوس برافيند جوغنوث، وذلك على هامش قمة قادة الولايات المتحدة وأفريقيا.وناقش الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب بحث الدور الحيوي الذي تلعبه موريشيوس في تعزيز الأمن البحري، وحماية البيئة ومكافحة الجريمة العابرة للحدود.// انتهى //18:38ت م0163