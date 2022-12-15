القدس 21 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 15 ديسمبر 2022 م واسدعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتيه اليوم الاتحاد الأوروبي لدور فعال لوقف السياسيات العدوانية الإسرائيلية المتصاعدة بحق الشعب الفلسطيني .وقال رئيس الوزراء الفلسطيني خلال اجتماعه بسفراء الاتحاد الأوروبي في رام الله إن إجراءات الاحتلال الإسرائيلي باتت تهدد وجود وحقوق ومؤسسات الشعب الفلسطيني، وهذا يتطلب من دول الاتحاد الأوروبي خطوات جدية لمواجهة سياسات الاحتلال، لحماية حل الدولتين، لافتاً النظر إلى أن البيانات التي يصدرها الاحتلال والتي تدين ممارسات الاحتلال مهمة، ولكن الشعب الفلسطيني يحتاج لترجمة ذلك لأفعال، عبر فرض مقاطعة على منتوجات المستوطنات، والضغط على الاحتلال لوقف عمليات التصعيد من قتل واستيطان وعمليات تقسيم للأراضي الفلسطينية، مثنياً على الشراكة الفلسطينية الأوروبية لتحقيق العدالة للقضية الفلسطينية وفق القوانين الدولية .// انتهى //18:59ت م0164