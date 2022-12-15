الرياض 21 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 15 ديسمبر 2022 م واسيشهد جناح رئاسة أمن الدولة إقبالاً كبيراً من المشاركين وزوار مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة المُقام حاليًا في الصياهد الجنوبية، تحت شعار "همة طويق".ويضم الجناح عدداً من الأركان التي تمثل القطاعات الأمنية العاملة تحت مظلة رئاسة أمن الدولة لتعريف الزوار بالعديد من المهام التي تباشرها القطاعات، والتي تحوي على إدارات متعددة، منها مركز العمليات الميدانية 990 المخصص لاستقبال البلاغات التي تمس أمن الدولة، الذي يعمل على مدار الساعة، ويستقبل البلاغات الأمنية بكل مهنية وسرية، كما يضم الجناح ركناً للإدارة العامة للمتفجرات بالمباحث العامة، ويتم فيه استعراض عدد من المضبوطات في قضايا الإرهاب، وإحصاءات الخلائط المتفجرة المضبوطة، واستعراض القدرات البشرية والتقنية في حفظ الأمن، ومحاربتها للجرائم الإرهابية التي تبنتها الخلايا المعادية لديننا ولوطننا.فيما يضم جناح أمن الدولة بالمهرجان ركناً لإدارة سجون المباحث، ويعرض فيه الخدمات المقدمة للنزلاء، وطريقة استثمار وقت النزيل عن طريق تنمية بعض المواهب، واستعراض أعمال النزلاء في المعرض أمام الزوار، مع ما يقدم لهم في السجون من خدمات تعليمية وتثقيفية وتوعوية وصحية".واشتمل الجناح على ركن لمركز المناصحة والرعاية لتعريف الزوار بأهم أهداف المركز، الذي يرتكز على تحقيق التوازن الفكري والرعاية والتأهيل قبل وبعد إطلاق سراح المستفيدين.ويحوي الجناح كذلك على ركن لإدارة المستشفيات والأمن المركزي للتعريف بما تقدمه من رعاية صحية ووقائية وعلاجية للنزلاء في سجون المباحث العامة، من حيث الفحص الطبي الشامل لجميع النزلاء عند دخولهم، ومتابعتهم بشكل مستمر من قبل الطواقم الطبية، إذ تهتم بتوفير الرعاية الصحية لجميع النزلاء.كما يتضمن ركنا مخصصا لكلية نايف للأمن الوطني للتعريف بما تقدمه من برامج تعليمية وأكاديمية في مجالات أمنية متخصصة ونبذة تاريخية عن الكلية منذ نشأتها حتى الوقت المعاصر.وحرصت رئاسة أمن الدولة على تميز جناحها المشارك في هذه التظاهرة الوطنية الثقافية والاجتماعية لرفع مستوى الوعي لشرائح المجتمع من خلال التعريف بالقطاعات والمهام الأمنية لحفظ الأمن وتعزيزه بمفهومه الشامل.// انتهى //19:00ت م0165