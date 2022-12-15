الرياض 21 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 15 ديسمبر 2022 م واسكرم معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية المراجعة الداخلية الدكتور حسام العنقري مجموعة stc لدعمها ورعايتها الرقمية للمؤتمر السنوي التاسع للمراجعة الداخلية في نسخته التاسعة، والذي احتضنته مدينة الرياض تحت شعار "لنُحْدِث الأثر" حيث تسلم درع التكريم الرئيس التنفيذي للمجموعة المهندس عليان بن محمد الوتيد.وجاء التكريم لمشاركة مجموعة stc كراعٍ رقمي في المؤتمر السنوي التاسع للمراجعة الداخلية، الذي يناقش أبرز تحديات مهنة المراجعة الداخلية، وطرح أفضل الحلول والممارسات المهنية لبيئة الأعمال.وأكد الرئيس التنفيذي للمجموعة المهندس عليان بن محمد الوتيد أن رعاية المؤتمر تأتي التزاماً وحرصاً من stc على المساهمة في تمكين التحول الرقمي لمساعدة المراجعة الداخلية في تحقيق أهدافها لتقويم وتحسين فاعلية وكفاءة إدارة المخاطر والرقابة الداخلية.وشارك الرئيس التنفيذي لوحدة المراجعة الداخلية في مجموعة stc المهندس عبدالله العنزي بجلسة بعنوان تهيئة المراجعة الداخلية لمواكبة خطط التحول وذلك ضمن جلسات المؤتمر التي تناقش أبرز تحديات المرحلة الحالية في ظل المتغيرات المتسارعة والتحول في مجال الاقتصاد وتطور التكنولوجيا والتحديثات في الأنظمة والتشريعات، وبحث سبل دعم المنظومة الرقابية لقطاع الأعمال، لإحداث الأثر من خلال إضافة القيمة لدعم خطط التطور والنجاح لقطاع الأعمال وفق أفضل الممارسات المهنية.ويعد المؤتمر السنوي للمراجعين الداخليين تجمعاً كبيراً للمهنيين والمهتمين السعوديين بمجال المراجعة الداخلية في المملكة، وذلك بمشاركة نخبة من القادة والخبراء المحليين والعالميين الذين يجتمعون لمناقشة أبرز تحديات مهنة المراجعة الداخلية، وطرح أفضل الحلول والممارسات المهنية وفقاً لأحدث تطوراتها دولياً، مع مراعاة المتغيرات المتسارعة التي يعيشها عالمنا اليوم على كافة الأصعدة، حيث يناقش في هذه النسخة التحديات الجديدة لبيئة الحوكمة والمخاطر والامتثال، إلى جانب دور الجهات التنظيمية في دعم إدارة المراجعة الداخلية وتهيئتها لمواكبة خطط التطور.// انتهى //19:03ت م0166