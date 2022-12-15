إسلام آباد 21 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 15 ديسمبر 2022 م واسلقي شخص مصرعه وأصيب اثنا عشر آخرون بجروح، بينهم نساء وأطفال إثر تجدد الاشتباكات بين قوات حرس الحدود الباكستانية والأفغانية اليوم بالقرب من معبر "تشمن" الحدودي في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.وأوضح مسؤولون أمنيون باكستانيون أنهم حثوا سكان مدينة "تشمن" بعدم الاقتراب من المناطق الحدودية بسبب إطلاق القوات الأفغانية النار بشكل عشوائي على المناطق القريبة من الحدود.وأضافوا أنه أُعلنت حالة الطوارئ في المستشفى الحكومي الرئيس في "تشمن" لاستقبال الضحايا.وجاء هذا التطور بعد أيام من حادث مماثل نفذته القوات الأفغانية عبر الحدود، وأدى إلى سقوط قتلى وجرى في صفوف المدنيين على الجانب الباكستاني.// انتهى //19:06ت م0167