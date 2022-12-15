واشنطن 21 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 15 ديسمبر 2022 م واسالتقى الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن في البيت الأبيض رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي، ورئيس الغابون علي بونجو أونديمبا، ورئيس ليبيريا جورج مانه وياه، ورئيس مدغشقر أندري نيرينا راجولينا، ورئيس نيجيريا محمد بخاري، ورئيس سيراليون جوليوس مادا بيو، وذلك على هامش قمة قادة الولايات المتحدة وأفريقيا.وناقش الأطراف عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب بحث إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة على النحو المنصوص عليه في الميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم.// انتهى //19:08ت م0168