إسلام آباد 21 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 15 ديسمبر 2022 م واسحث وزير الخارجية الباكستاني بلاول بوتو زرداري مجلس الأمن الدولي على تنفيذ قراراته حول نزاع جامو وكشمير العالق بين باكستان والهند منذ عقود.وأوضح خلال مشاركته اليوم في اجتماع بمجلس الأمن في نيويورك بعنوان "الأمن والسلام الدولي"، أنه يجب على مجلس الأمن الوفاء بالتزاماته وتطبيق قراراته بشأن النزاعات الدولية.وأضاف أن باكستان تؤمن في أن المشاكل الأمنية الرئيسة التي تواجهها المنطقة يمكن حلها سلميا من خلال مشاركة نشطة لمجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة.وذكر أن التعددية يجب أن تستند على الالتزام العالمي بالمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، بما فيها حق تقرير المصير للشعوب، وعدم استخدام القوة أو التهديد باستخدامها، وعدم الاستيلاء على الأراضي باستخدام القوة، واحترام سيادة الدول الأخرى وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.// انتهى //19:09ت م0169