الخرطوم 21 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 15 ديسمبر 2022 م واساختتمت بالعاصمة السودانية الخرطوم اليوم اجتماعات مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في دورته رقم (114) خلال الفترة من 17 إلى 21 ديسمبر الحالي، بحضور الوزراء والممثلين الدائمين وقيادات الجامعة العربية والسفراء والسلك الدبلوماسي.وأكد وزير المالية السوداني رئيس الدورة السابقة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية الدكتور جبريل إبراهيم أهمية الروابط الاقتصادية بين الدول الأعضاء وتطوير العلاقات التجارية والسوق العربية المشتركة والاستثمار بالتركيز على قضايا الأمن الغذائي.ودعا إلى تطوير التجارة بين دول العالم العربي، حيث إنه يوجد حاجة لبنية تحتية لتطويرها ممثلة في في الموانئ والمطارات والسكك الحديدية لنقل المنتجات من مناطق الإنتاج إلى الأسواق.// انتهى //19:10ت م0170