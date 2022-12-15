الرياض 21 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 15 ديسمبر 2022 م واسنظمت المديرية العامة للسجون، ندوة علمية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، بعنوان (نزلاؤنا احترام حقوقكم واجبنا)، بحضور معالي نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان عبدالعزيز بن عبدالله الخيّال، ومدير عام السجون اللواء ماجد بن بندر الدويش، وعدد من منسوبي وزارة الداخلية وهيئة حقوق الإنسان وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والمديرية العامة للسجون، وذلك في مقر المديرية بالرياض.وتناولت الأوراق العلمية المقدمة من المشاركين، الجهود المبذولة لتعزيز حقوق الإنسان في السجون، ودور البرامج الإصلاحية في تنمية الجوانب المعرفية والسلوكية للنزيل وانعكاساتها الإيجابية بعد انقضاء مدة المحكومية.// انتهى //19:11ت م0171