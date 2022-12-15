الرياض 21 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 15 ديسمبر 2022 م واسحقق المنتخب السعودي للصم المركز الخامس في ختام النسخة الأولى من البطولة العالمية لكرة القدم للصالات للصم تحت 21 عاماً والتي أقيمت في العاصمة الماليزية كوالالمبور خلال الفترة من 6 إلى 15 من شهر ديسمبر الجاري 2022.وجاء تحقيق الأخضر للمركز الخامس بعد فوزه اليوم في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس على منتخب أذربيجان بنتيجة 15-4 وقدم المنتخب السعودي خلال هذه البطولة أداء مشرفا رغم أنها المشاركة الأولى.من جانب آخر أجريت بالعاصمة الماليزية كوالالمبور قرعة بطولة كأس العالم لكرة القدم للصم والتي تقام في ماليزيا خلال الفترة من 20 سبتمبر 2023 إلى 7 أكتوبر 2023 بمشاركة 24 منتخباً حيث وضعت القرعة المنتخب السعودي في المجموعة السادسة بجانب منتخبات ألمانيا والأرجنتين وإيران.مما يذكر أن المنتخب السعودي تأهل لهذه البطولة عام 2018، بعد أن حل في المركز الخامس في البطولة الآسيوية التي أقيمت في كوريا الجنوبية حيث تشارك الخمسة منتخبات الأولى في الترتيب في آخر بطولة آسيوية.وفي شأن آخر تم انتخاب وتعيين مدير الأداء الرياضي بالاتحاد السعودي لرياضة الصم تركي الشهري كنائب لرئيس اللجنة الدولية لكرة القدم للصم للفترة من 2022م إلى 2026م، وذلك في المؤتمر الدولي الثالث للجنة كرة القدم للصم الذي عقد بماليزيا حيث يعد الشهري من الكفاءات الإدارية وعمل خلال الدورة الماضية كعضو في اللجنة الدولية لكرة القدم للصم.// انتهى //19:46ت م0174