واشنطن 21 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 15 ديسمبر 2022 م واسالتقت نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان، اليوم في واشنطن، بوزيرة الخارجية التنزانية ستيرغومينا تاكس، وذلك على هامش قمة قادة الولايات المتحدة وأفريقيا.وناقش الجانبان التعاون المشترك بين البلدين في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتجارة والاستثمار والزراعة، إلى جانب بحث الشراكة الصحية الثنائية بين الجانبين.// انتهى //19:48ت م0175