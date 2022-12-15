الرياض 21 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 15 ديسمبر 2022 م واسوصف البحريني علي حسن والمعروف باسم "البتري"، وأحد الطواقم الفنية مع الفرسان البحرينية المشاركة في بطولة "قفز السعودية"، تألق الفرسان السعوديين بالطبيعي والمتوقع، نظراً للدعم الذي يجدونه، ونجاحات الاتحاد السعودي للفروسية.وقال البتري: "السعودية ماضي وحاضر ومستقبل في الفروسية، وعرفت الفرسان السعوديين عام 2001، وزاملتهم في العديد من البطولات المحلية أو الدولية، وفي كل بطولة يظهرون فارس جديد وملفت، لكن في الأعوام القليلة الماضية قدموا فرسان جدد ومتألقين في البطولات كافة، من الجنسين".وحول مشاركتهم في بطولة "قفز السعودية" الحالية، قال المخضرم البحريني صاحب الـ45 عاماً، "في منافسات الأربع نجوم الأسبوع الماضي نجحنا بالظفر بمركزين ثاني وثالث، وبمشاركة فرسان دوليين وجياد أوروبية حملت توقيع الفارسين أسامة غزوان والسيد عدنان العلوي".وأضاف "اليوم السعودية أصبحت هدفا رئيسا للفرسان للمشاركة بفضل الإمكانات العالية والبنية التحتية الرائعة، وجودة الميدان، وقوة المشاركين، وحسن التنظيم، والاحترافية في التعامل، والاهتمام بكافة التفاصيل، مقدماً شكره للاتحاد السعودي للفروسية، وللجنة المنظمة لبطولة "قفز السعودية"، ولكافة السعوديين على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة".// انتهى //19:51ت م0176