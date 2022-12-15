دوشنبه 21 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 15 ديسمبر 2022 م واسالتقى معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، نظيره الطاجيكي رحمان يوسف أحمد زاد، وذلك في مقر النيابة العامة بالعاصمة دوشنبه.وجرى - خلال اللقاء - مناقشة التدابير الوقائية والجنائية في مكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال والجرائم العابرة للحدود، إلى جانب تبادل الخبرات حول الأنظمة والقوانين السائدة في كلا البلدين في المجالات التي تقع ضمن اختصاص الطرفين في ضوء ما نصت عليه مذكرة التفاهم المُوقَّعة بين المملكة وجمهورية طاجكستان بمحافظة جدة.وأكد معالي الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، بعد الاجتماع البعد التاريخي للعلاقة السعودية الطاجيكية، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء يأتي تأكيدًا لسعي البلدين إلى تطوير الجهازين العدلي والقضائي.وقدَّم معالي النائب العام شكرَه للمدعي العام الطاجيكي على ما لقيه والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة.// انتهى //20:34ت م0181