الرياض 21 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 15 ديسمبر 2022 م واستغلَّب فريق التعاون على ضيفه العدالة بـ 4 - 1، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة الـ 9 من دوري روشن السعودي.سجَّل للتعاون الهدفين الأول والثاني اللاعب ألفارو ميدران، عند الدقيقتين (9 و41) وأضاف زميله سعد الناصر الهدف الثالث عند الدقيقة 52، واختتم اللاعب كاكو رباعية التعاون بهدف عند الدقيقة 69، فيما جاء هدف العدالة الوحيد عند الدقيقة 94 عن طريق اللاعب أندرسون بلاتا.وبهذا الفوز رفع التعاون رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثاني مؤقتاً، فيما توقف رصيد العدالة عند 4 نقاط في المركز الـ 14.//انتهى//20:35ت م0182