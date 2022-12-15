بروكسل 21 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 15 ديسمبر 2022 م واسناقشت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي أنشطة برنامج التعاون المشترك بينهما للفترة (2022 - 2027م)، بما في ذلك التحضير للاجتماعات المشتركة بين الجانبين المقرر عقدها خلال العام القادم 2023م.جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع المشترك بين الأمانة العامة لمجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، برئاسة الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة الدكتور عبدالعزيز العويشق، ودائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي برئاسة المدير العام لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى الاتحاد الأوروبي هيلين لوغال، اليوم، بمقر دائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، في العاصمة البلجيكية بروكسل.وأكد الجانبان - خلال الاجتماع- أهميةَ مواصلة العمل المشترك بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، وسبل تعزيز علاقات الصداقة، والتعاون في مختلف المجالات التي تخدم المصالح المشتركة.// انتهى //20:52ت م0183