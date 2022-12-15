الباحة 21 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 15 ديسمبر 2022 م واسشَهِدَتْ منطقةُ الباحةِ - اليوم - هطولَ أمطارٍ متفرقةٍ من خفيفةٍ إلى متوسطةٍ، شَمِلَتْ أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاء متفرقة من محافظات بلجرشي والعقيق وبني حسن والقرى والمندق والمخواة وقلوة والحجرة وغامد الزناد والمراكز التابعة لها، وطريق الملك فهد( عقبة الباحة ) الرابطة بين الباحة والقطاع التهامي ، ومنتزهات رغدان ، والأمير مشاري ، وشهبه ، والأمير حسام ، والخلب ،والثروة الوطني ، وبني ظبيان ، والمنتزه الوطني ، والشكران ، والقمع ، والشوق ، وذي عين ، والفرشه، سالت علي إثرها عدد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض.جعلها الله سقيا رحمةٍ وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.// انتهى //20:52ت م0184