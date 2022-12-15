القاهرة 21 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 15 ديسمبر 2022 م واساستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي، بمقر السفارة، اليوم، صاحبَ السموَّ الأمير سعود بن عبدالعزيز بن محمد رئيس مجلس الاتحاد السعودي لكرة المناورة.وتناول اللقاء مشاركة منتخب المملكة في بطولة العالم لكرة المناورة المقامة حالياً في القاهرة خلال المدة من 14 - 17 ديسمبر الجاري.وسلَّم سموُّه - في ختام اللقاء- درعَ الاتحاد لسفير المملكة لدى مصر؛ تقديراً لجهوده في تسخير الإمكانات كافة لبعثة المنتخب منذ وصولها.حضر اللقاء عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة المناورة محمد المسحل.//انتهى//21:15ت م0186