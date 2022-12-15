واشنطن 21 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 15 ديسمبر 2022 م واسوقَّعت الولايات المتحدة الأمريكية وكينيا، اليوم، مذكرة تفاهم بشأن التعاون النووي المدني الإستراتيجي NCMOU ، بغرض تحسين التعاون في مجال أمن الطاقة وتعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية الثنائية.وأوضحت الخارجية الأمريكية - في بيان صحفي اليوم- أن الاتفاقية هي آليات دبلوماسية تعمل على تعزيز وتوسيع العلاقات الإستراتيجية بين الولايات المتحدة ودولة شريكة من خلال توفير إطار عمل للتعاون في القضايا النووية المدنية وللتعامل بين الخبراء من الحكومة والصناعة والمختبرات الوطنية والمؤسسات الأكاديمية.//انتهى//21:58ت م0188